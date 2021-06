Ibiza-Ausschuss: Hitzige Debatte um brisante Chats

Sebastian Kurz und Schmid wollen einer weiteren Vorladung zum Ausschuss aus Termingründen nicht folgen – was die Opposition empört. SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer etwa spricht von „Zeugenschwundprogramm“. Wieder ging es um Chats. Heftige Vorwürfe: ÖVP-Mann Andreas Hanger in Richtung Neos-Abgeordneter Stephanie Krisper, deren Partei Chats geleakt hat und dies mit einem Dienst an der Republik begründete: „So hat die Stasi auch argumentiert.“ Die Neos fordern eine Entschuldigung von Hanger. Der fordert die Justizministerin auf, solche Leaks zu verbieten.