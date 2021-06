Brandopfer in Spezialklinik nach München geflogen

Mitten in der Nacht, um 3.45 Uhr, nahmen am Dienstag die Bewohner eines Hauses in der Dornbirner Bahnhofstraße Brandgeruch wahr. Als die alarmierten Florianijünger vor Ort eintrafen, stand das Obergeschoß bereits in Flammen. Alle Bewohner wurden sofort evakuiert. Nur der Bewohner, in dessen Wohnung das Feuer ausgebrochen war, befand sich immer noch in seinen Räumlichkeiten.