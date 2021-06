Mit „clean urin“ in der Hosentasche erwischt

Am Sonntagabend führten deutsche Polizeibeamte am Bahnhof Lindau eine Verkehrskontrolle durch. In einem Pkw fanden die Beamten eine Zigarettenschachtel, die mit Marihuana gefüllt war. Weder der Lenker noch sein Beifahrer wollten wissen, wem die Schachtel gehört. Daraufhin ordneten die Polizisten einen Drogentest an. Dabei entdeckten sie, dass der Fahrer einen Beutel „clean urin“ in der Hosentasche bei sich trug.