Keine EM für Chiara Schuler und Daniel Bertschler

Noch einmal alles geben war die Devise von Ländle-Siebenkämpferin Chiara Schuler und Zehnkämpfer Daniel Bertschler am Wochenende in Villach, die extra für das EM-Limit nach Villach zu den Jugend Staatsmeisterschaften im Mehrkampf fuhren. Dennoch hat es nicht gereicht. Das Zünglein an der Waage war für beide Athleten der Weitsprung und bei Bertschler zusätzlich das Kugelstoßen.