Heißluftballon legt Bruchlandung in Wohngebiet hin

Augenzeuge: „Sah nicht nach geplanter Landung aus“

Der Pilot musste den Ballon in bewohntem Gebiet landen - glücklicherweise erspähte er ein Feld inmitten der Wohnhäuser, wo er das Fluggerät sicher absetzen konnte. „Ich war sehr geschockt, ich wusste nicht, dass es eine geplante Landung war und was mich betrifft, schien er sehr schnell herunterzukommen“, so Bagley.