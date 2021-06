Gute Chancen für Fußach

Ähnlicher Fall in Linz

Spannend ist nun vor allem die Frage, wie sich Bürgermeister Peter Böhler und die Zuständigen der Hausbank einigen. Nicht zuletzt aufgrund eines Urteils in Linz (Swap-Geschäfte) dürfte in der Hausbank der Fußacher Feuer am Dach sein. Ähnlich wie in der Bodenseegemeinde hatten in Oberösterreich städtische Bedienstete Finanzgeschäfte getätigt, ohne allerdings die erforderliche Befugnis zu haben. Alle Geschäfte, die in Linz abgewickelt wurden, sind nach dem derzeitigen Urteil ungültig und müssten eigentlich rückabgewickelt werden. Es darf aber davon ausgegangen werden, dass der Fall noch bis an den Obersten Gerichtshof (OGH) geht.