Seit 130 Jahren auf Sebastian Kneipps Spuren

Im Jahr 1891 kam Kneipp, dann kam der Verein

Innsbruck wurde früh zu einem Kneipp-Zentrum: 1891 hielt der umtriebige Theologe hier einen Vortrag. Die Tagespresse berichtete von „rauschendem Beifall“ und einem großen Edelweißstrauß „als Geschenk für den Wasserapostel“. Noch im selben Jahr wurde der Innsbrucker Kneippverein gegründet. Der wahrscheinlich älteste in Österreich, auch wenn die Datenlage wenig erschlossen ist. „Ein Zusammenhang mit dem Besuch liegt auf der Hand“, konstatiert Waltraud Moser. Auch sie gehört zu den tragenden Säulen des Aktiv-Clubs. Sie erinnert sich an die goldenen Zeiten, als die Mitgliederzahl bei fast 1000 lag. Heute sind es an die 380. „Es gibt halt mittlerweile so viele andere Angebote für die Freizeitgestaltung – vor allem in der Stadt“, glaubt Moser den Grund zu kennen.