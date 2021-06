Fiskus entgeht fast 1 Milliarde wegen Amazon & Co.

Dem heimischen Fiskus entgingen jährlich rund 980 Millionen Euro an nicht eingehobenen Mehrwertsteuer-Einnahmen durch ausländische Onlineversandhändler wie Amazon & Co, teilte die Initiative Wirtschaftsstandort Oberösterreich (IWS) am Sonntag unter Verweis auf Studien mit. Dies entspreche etwa 13,8 Prozent des Umsatzes im ausländischen Distanzhandel 2020 bzw. einem Anteil von 28,8 Prozent an der gesamten Mehrwertsteuerlücke in Österreich (3,405 Milliarden Euro).