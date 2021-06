Amazon prüft Verteilzentren in Graz und in Kärnten

Amazon will weitere Umschlagslager für Pakete in Österreich bauen. „Wir prüfen derzeit die Möglichkeiten, Verteilzentren in der Steiermark (Graz) und in Kärnten zu eröffnen“, teilte der Online-Händler auf Anfrage mit. Unbestätigten Berichten zufolge soll der Konzern auch einen Standort in Vorarlberg erwägen.