Das Zerstörermatch der Politik gegen die Justiz

Simmering gegen Kapfenberg. Das ist Brutalität. So sagte es der Kabarettist Helmut Qualtinger. Er meinte ein Fußballspiel. Verfolgt man 2021 die österreichische Innenpolitik, ist nicht nur das Kommunikationsmatch der Parteien am Rande der Blutgrätsche. Sondern auch, was die ÖVP in Fernsehen und Zeitungen über die Justiz in Österreich sagt.