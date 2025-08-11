Brutalo-Foul! Der Aufreger der Runde hier im Video

Es war der Aufreger der Runde: Salzburgs 5:0-Sieg gegen den GAK am Wochenende wurde von einem brutalen Foul von GAK-Mann Sadik Fofana an Salzburgs Sota Kitano. Das Foul gibt‘s – wie alle Tore und Highlights vom Spiel – in Kooperation mit Sky Sport Austria hier im Video (oben).