Zadic nach Babypause: „System funktioniert gut“

Für Politiker gibt es keine Karenzregelung. Wären Sie noch Abgeordnete, hätten Sie auf Ihr Mandat verzichten und ohne festes Rückkehrrecht abtreten müssen – oder einfach weiterarbeiten. Das benachteiligt vor allem Frauen in der Politik. Warum keine Polit-Karenz einführen?

Wir müssen als Gesellschaft sicher mehr tun, um endlich Gleichstellung zu erzielen. Es gibt auch Parlamente anderer Länder, die bei der Karenz als Vorbild dienen können. Ob man so etwas machen will, ist aber eine Sache des Parlaments.