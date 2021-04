Vom Hinterbänkler zum neuen türkisen Scharfmacher

Hanger im Angriffsmodus unterwegs

Und Hangers erste Tage als Frontmann hatten es in sich: Live in der „ZiB 2“ duellierte er sich mit SPÖ-Mann Jan Krainer; im U-Ausschuss kritisierte er NEOS und SPÖ ohne Unterlass, forderte gar Krainer und die pinke Abgeordnete Stephanie Krisper zum Rücktritt auf. Der vorläufige Gipfel: Am Wochenende attackierte der 52-Jährige selbst den Koalitionspartner frontal und warf Grün „Postenversorgung“ vor, um die ÖVP-Spitze aus der Chat-Schusslinie zu bringen.