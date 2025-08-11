Video: Doppelpack – trotz verschossenem Elfer

Einen Elfer verschossen – und trotzdem den Doppelpack erzielt: Valentino Müller ist der Mann der Stunde in der Bundesliga. Der Kapitän führte seine WSG Tirol am Wochenende zum 3:1-Sieg gegen den LASK und zur Tabellenführer. Alle Highlights und Tore gibt‘s in Kooperation mit Sky Sport Austria hier im Video (oben).