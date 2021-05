Akten-Streit: ÖVP zeigt Oberstaatsanwaltschaft an

Der Disput rund um eine Aktenlieferung aus dem Finanzministerium an den Ibiza-U-Ausschuss im Parlament wird immer skurriler. Am Freitag gab die ÖVP bekannt, dass man die Oberstaatsanwaltschaft in der Causa wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses bei der Staatsanwaltschaft Wien angezeigt habe. „Das Maß ist voll, uns reicht es“, ließ Andreas Hanger, ÖVP-Fraktionsführer im U-Ausschuss, wissen.