Durchstarten am Flughafen in Innsbruck

Corona-Krise am Flughafen in Zahlen

Die Hälfte des Jahresumsatzes am Flughafen entfällt auf die Wintersaison. Im Vorjahr spürte man davon wenig, denn der erste Lockdown war im März. 20 Millionen Euro schüttete die Betriebs-GmbH in den vergangenen zehn Jahren an die Eigentümer Stadt Innsbruck und Land Tirol an Dividende aus. Diese entfällt, dafür sind abseits der Hilfsgelder keine Unterstützungsleistungen nötig. Fünf Millionen Euro bekam der Flughafen an Mitteln aus der Kurzarbeit. 10% der Belegschaft (16 Personen) kündigten wegen Gehaltseinbußen. Besonders schmerzlich ist dabei für Pernetta: Es waren großteils junge Mitarbeiter.