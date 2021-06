Grüne im Ländle: Zadra und Hammerer als Spitzenduo

„Man teilt Macht und Verantwortung“

„Wir haben uns den Schritt sehr genau überlegt“, so Zadra zur APA. Er und Hammerer hätten bereits lange Erfahrung in der gemeinsamen Zusammenarbeit, zuletzt in der Klubführung. Die beiden Grünen-Landesräte Johannes Rauch und Katharina Wiesflecker hätten zudem vorgelebt, wie eine gemeinsame Parteiführung funktionieren könne, die kürzliche Statutenänderung wolle man daher nützen. „Jeder hat seine Stärken. Und man teilt Macht und Verantwortung“, beschrieb Zadra die Vorteile einer Doppelführung. „Wir sind oft einer Meinung. Wenn nicht, führen wir gute Diskussionen, um zu einer tragfähigen Lösung zu kommen. Es braucht den Kompromiss, um erfolgreich in der Sache zu sein“, erklärte er. „Besser kann ich das nicht sagen“, so dazu Hammerer. Man spreche dabei für eine geeinte grüne Partei und vertrete nicht zwei Lager.