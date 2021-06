Smaragdgrüne Seen: Am Fernpass unterwegs

Unser Ziel ist auch als Muthenaualm bekannt und liegt fast am Schnittpunkt zwischen dem Oberland und dem Außerfern. Von Nassereith kommend, fahren wir bis knapp unter den Fernpass, wo direkt an der Straße ein schöner Forstweg beginnt, der bis ans Ziel leitet. Die Route steigt zunächst an, es folgt eine kurze Abwärtspassage, ehe es im Wald fast eben dahingeht. Südlich unter uns lassen sich der Fernstein- bzw. der Samerangersee erkennen.