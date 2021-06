Tolles Stationentheater am „Erdäpfel-Gletscher“

In der Karl-Marx-Straße im Steyrer Stadtteil Ennsleite – dem „Erdäpfel-Gletscher“ – ist die Geschichte der Arbeiter an den Hauswänden abzukratzen. Regisseurin Sara Ostertag und „Das Schauwerk“ haben genau das getan. Sie spüren in einem alten Kiosk, in einer Wohnung und an markanten Plätzen Lebensgefühle zwischen gestern und heute auf.