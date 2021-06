Schulcluster: Justiz ermittelte gegen Lehrerin

Disziplinarische Gespräche als Folge

Unklare und teils widersprüchliche Angaben beim Contact-Tracing sorgten aber dafür, dass in Summe 154 Personen in Zusammenhang mit dem Cluster abgesondert und die Ermittlungen an die Korneuburger Staatsanwaltschaft übergeben werden mussten. „Die Untersuchungen wurden inzwischen aber eingestellt, da kein Sorgfaltsverstoß der Lehrerin nachgewiesen werden konnte“, heißt es. Dienstrechtliche Konsequenzen hat die Lehrerin nun wohl nicht zu befürchten. „Disziplinarische Gespräche“, sollen laut der NÖ-Bildungsdirektion aber sehr wohl geführt werden.