Volksschulcluster wächst: Lehrerin drohen Folgen

Die Enthüllungen der „Krone“ rund um den Volksschulcluster in Orth an der Donau im Bezirk Gänserndorf sorgten für ein Rauschen im Blätterwald. Neben zwei Folgefällen wurden am Mittwoch aber auch immer mehr Details rund um den größten Infektionsherd des Landes bekannt. So unterrichtete die infizierte Religionslehrerin, durch die das Virus laut Behördenangaben in das Bildungshaus eingeschleppt worden war, auch in der Volksschule im nur wenige Kilometer entfernten Engelhartstetten. „Auch in dieser Schule mussten jetzt vier Klassen in Quarantäne geschickt werden“, heißt es aus der NÖ-Bildungsdirektion.