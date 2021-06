Virus lauert in Klassen und Kindergärten

Unklare und teils sogar auch widersprüchliche Angaben beim Contact Tracing sorgten laut Angaben des Sanitätsstabes dafür, dass in Zusammenhang mit dem Schulcluster in Orth an der Donau im Bezirk Gänserndorf 154 Personen abgesondert wurden. Wie berichtet, dürfte sich das Virus laut dem Stab über eine infizierte Lehrerin in der Schule verbreitet haben. Vorwürfe der Eltern, wonach die Lehrerin die Maske „am Kinn getragen und zum Singen abgenommen haben soll“, wurden weiter nicht bestätigt. Seitens der Bildungsdirektion wird weiter an der Aufklärung des Vorfalls gearbeitet, versichert man. „Sollte es zu einem Fehlverhalten gekommen sein“, heißt es dazu, „werden selbstverständlich weitere Schritte gesetzt werden.“ Fest steht indes, dass 15 der isolierten Kontaktpersonen mittlerweile ebenso als mit dem Virus infiziert gelten. Mit nunmehr 34 aktiven Fällen bleibt die Schule der größte Cluster des Landes.