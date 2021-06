Microsoft enthüllt am 24. Juni neues Windows

Neue Icons in Arbeit

Zu den optischen Änderungen, die zu erwarten sind, sind in den letzten Monaten bereits Details öffentlich geworden. So arbeitet Microsoft derzeit an einem großen Satz neuer Programm- und Ordner-Icons, um die in die Jahre gekommenen und teils noch aus Windows-95-Zeiten stammenden Symbole in aktuellen Windows-Versionen abzulösen.