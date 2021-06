Mysteriöses Video zum nächsten Windows aufgetaucht

Dass Microsoft kurz davor steht, die nächste Version seines Windows-Betriebssystems zu enthüllen, ist länger bekannt. Ein ungewöhnliches Video, das am YouTube-Kanal des Software-Konzerns aufgetaucht ist, sorgt nun aber mit genau elf Minuten Spieldauer für neue Spekulationen. Fakten will Microsoft bei einem Event am 24. Juni schaffen.