Spender ließ sich jahrelang von Schlangen beißen

Mittel soll jetzt an Hunden getestet werden

Das Forschungsteam räumte ein, dass dieser Erfolg an Mäusen noch nicht ausreiche. Das Gegengift soll nun in Tierarztkliniken an Hunden getestet werden, die von Schlangen gebissen wurden. Zudem wurde zu bedenken gegeben, dass die Wirkung auf die Gruppe der Giftnattern begrenzt sei, und sich die Studie nur auf den lebensrettenden Effekt des Gegengifts konzentriere.