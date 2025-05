Barca-Stammspieler auf die Ersatzbank degradiert

„Lebe im Hier und Jetzt“

„Marc ist auf einem guten Weg, auf einem guten Niveau, ich sehe es an seinem fantastischen Training. Er wird morgen natürlich wieder in der Startelf stehen“, so der Coach vor dem Liga-Spiel bei Real Valladolid. Dass Szczesny doch noch das ein oder andere Mal in den Kasten darf, will der Deutsche jedoch nicht ausschließen. „Ich denke, es ist auch gut für die Torhüter, sich zu erholen. Szczesny tut es gut, sich auszuruhen. Aber ich denke nicht daran, für das Saisonende noch etwas zu ändern … aber ich könnte. Ich weiß es nicht. Ich lebe im Hier und Jetzt, und im Moment spielt Marc morgen“