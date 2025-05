Solarmodul fiel vom Dach: Frau verstarb in Klinik

Mit Notarzthubschrauber in Klinik

Die 44-Jährige wurde vom Solarmodul getroffen und erlitt dadurch schwere Verletzungen. Die anderen Anwesenden schlugen sofort Alarm und leisteten Erste Hilfe. Letztlich wurde die Schwerverletzte mit dem alarmierten Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen, wo sie am Mittwoch leider verstarb.