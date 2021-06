Von Pkw eines 91-Jährigen erfasst: Mopedlenker tot

Dienstag gegen 15.30 Uhr lenkte der 91-jährige Österreicher seinen Pkw auf der Völser Straße in Innsbruck in westliche Richtung. Er bog nach links in die Götzner Straße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der Völser Straße entgegenkommenden 71-jährigen Lenker eines Motorfahrrades. Bei dem Unfall zog sich der 71-jährige Österreicher schwere Verletzungen zu, welchen er wenig später in der Klinik Innsbruck erlag. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.