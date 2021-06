Hilfe: In Salzburg gehen die Nachwuchsgoalies aus

Massiver Rückgang in den letzten Jahren

Doch just dessen Vater Werner Pentz schlägt Alarm. Der Torwart-Instruktor im SFV und Nachwuchs-Trainer im ÖFB ortet in Salzburg einen massiven Tormann-Mangel im Nachwuchs. „In den letzten zwei Jahren ging es massiv zurück. Es liegt wohl auch an Corona, aber es will einfach keiner mehr ins Tor“, stellt der Ex-Goalie fest. Mittlerweile würden in einigen LAZ-Jahrgängen überhaupt keine Goalies mehr zu rekrutieren sein. „Dabei ist die Chance, dass du als Tormann in eine Akademie reinkommst, mittlerweile viel größer als als Feldspieler“, gibt Pentz zu bedenken.