Juwelier-Überfälle: Täter raubten auch in Tirol

Acht Personen sind im Rahmen internationaler Ermittlungen wegen eines gescheiterten Überfalls auf ein Juweliergeschäft am Markusplatz in Venedig am 17. März 2017 und auf andere Luxusjuweliere in Europa festgenommen worden. Teile der Tätergruppe seien auch für einen aufsehenerregenden Juwelierraub in der Innsbrucker Innenstadt 2017 verantwortlich gewesen, hieß es vom Tiroler Landeskriminalamt am Montag. Die Ermittlungen seien aber noch am Laufen.