Wilfried Stauder: „Hatte damit nichts zu tun!“

„Ich habe weder inhaltlich noch sonst mit dieser Woche etwas zu tun gehabt. Was hier behauptet bzw. mir unterstellt wird, ist Schwachsinn“, betont Wilfried Stauder, Aufsichtsratsvorsitzender der Hypo Tirol Bank. Er bezieht sich auf das sonntägige Politik inoffiziell und die Kritik an der Aktionswoche „Perspektiven Tirol“, die nicht nur von den Oppositionsparteien als „PR-Show für viel Geld“ der schwarz-grünen Regierung und hier speziell für Landeshauptmann Günther Platter abgetan wird. Auch VP-intern hat sie für Unmut und Verstimmung gesorgt. Er, Stauder, gebe dem Landeshauptmann auch keinerlei Empfehlungen: „Landeshauptmann Platter weiß selbst am besten, was zu tun ist.“