Die zwiegespaltene Tiroler Volkspartei

Weiterer „Verbündeter“ im Schussfeld

Immer mehr ins Schussfeld der Kritiker gerät aber zudem auch der ehemalige Chef der Tirol Werbung, Josef „Joe“ Margreiter. Mittlerweile stieg Margreiter zum Geschäftsführer der „Lebensraum Tirol Holding“ auf – jener Einrichtung, die neu geschaffen wurde und in die die Tirol Werbung GmbH, die Agrarmarketing Tirol GmbH sowie die Standortagentur Tirol GmbH eingebettet sind. Vor allem aus Mitgliedern des Aufsichtsrates ist zu hören, dass Margreiter, der auch als enger Verbündeter von Platter gilt, „Narrenfreiheit“ genieße und man nicht wisse, was dieser so mache „außer Radfahren“. Angeblich sei der Aufsichtsrat, in dem etwa Andreas Braun als Vorsitzender-Stv. oder die Industriellen Manfred Pletzer und Markus Langes-Swarovski sitzen, in die Aktion „Perspektiven Tirol“ nicht eingebunden gewesen. Nachsatz: „Vielleicht ist das ja der neue Weg, den LH Platter und seine engsten Verbündeten in Wahrheit eingeschlagen haben.“