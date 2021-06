Nach Urlaub auf Ibiza von Pkw-Lenker gerammt

„Der Pizzalieferant hat mich übersehen“

„Gegen 15 Uhr bin ich mit meinem Moped von der Schützenstraße in Richtung Osten gefahren. An jener Kreuzung, bei der man in die Col-di-Lana-Straße abbiegen kann, bin ich zuerst bei der Ampel stehen geblieben und dann in die Straße eingebogen. Doch dabei hat mich ein Pizzalieferant, der mit seinem VW-Pkw unterwegs war, übersehen. Als ich mich bereits in der Kurvenlage befand, hat er Gas gegeben und mich gerammt“, erinnert sich der Tiroler.