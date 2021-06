Eine verwaiste Baustelle verkommt zum Schandfleck

Die Bewohner des Tourismusortes haben in den vergangenen Jahren schon öfter Aufregung um Bauprojekte erlebt. Jetzt sorgt diese Baustelle für Kopfschütteln. Vor drei Jahren hatte man hier die Bodenplatte für ein Gebäude mit acht Wohneinheiten betoniert, die als Zweitwohnsitze verkauft hätten werden sollen. Seither ist es aber um das Projekt still geworden. Angeblich hat das Grundstück seinen Besitzer gewechselt. In dem mit dem Verkauf der Wohnungen beauftragten Immobilienbüro heißt es nur, dass man mit dem Bauherren keinen Kontakt mehr habe.