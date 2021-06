Pramtaler Sommeroperette feiert gelungene Premiere

Freudvoll konnte die beliebte Pramtaler Sommeroperette im Schloss Zell an der Pram mit der Premiere von „Die Gräfin Mariza“ nach der Corona-Zwangspause wieder in Szene gesetzt werden. Durch die Kooperation mit dem Theater an der Rott glückte Elke Maria Schwab eine beschwingte Inszenierung des etwas gekürzten ungarischen Meisterwerks von Emmerich Kálmán.