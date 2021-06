Vergesst die T-Shirt-Linie!

Lutz Fröhlich, der beim DFB als Schiedsrichter-Lehrwart fungiert, hat das neulich mal erklärt und zum neuen „verschlankten“ Regelwerk gemeint: „Es geht zurück auf ein wesentliches Kriterium: Absicht.“ Okay, das haben wir verstanden, dachten allerdings, das sei immer schon so gewesen, außer wenn Gott seine Hand im Spiel hatte. Besonders wichtig scheint den Regelbrauern die Frage, wo der Arm endet und die Schulter beginnt, gewesen zu sein, womit wir auch schon wieder beim Ärmel wären, und damit die neunzehn Referees (darunter ein Argentinier…), die in den nächsten Wochen kreuz und quer durch Europa jetten, um pünktlich am Spielort zu sein, für strittige Entscheidungen keinen Anatomieatlas mit sich führen müssen, gibt es nun glasklare Festlegungen.