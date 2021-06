Heftige Impfreaktion erlitten: Mann gerettet

Wie die Ärztekammer Wien am Sonntag mitteilte, habe der Arzt sofort entsprechende Maßnahmen gesetzt. So erhielt der Patient unter anderem noch vor Ort eine Infusion und konnte auf diese Weise schnell stabilisiert werden. Zur Abklärung wurde der Mann in ein Spital gebracht. „Dem Patienten geht es mittlerweile wieder gut“, heißt es dazu in einer Aussendung.