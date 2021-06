Die Königlichen setzen auf steirische Kraft

So durften sich die Veranstalter von „International Football Camp Styria“ (IFCS) zuletzt etwa über eine „königliche Kontaktaufnahme“ freuen. „Wir verhandeln mit Real Madrid“, bestätigt IFCS-Boss Kian Walizadeh. Der Klub von David Alaba und Neo-Coach Carlo Ancelotti hat sein Visier auf Österreich gerichtet, setzt auf die Vermittlung der steirischen Agentur. „Angedacht wäre der Standort Schladming“, so Walizadeh. Irdning, wo Real Madrid bereits in Zeiten eines Zidane, Beckham, Figo oder Roberto Carlos einst immer „königlich“ logiert hatte, ist kein Thema, weil es keinen bestehenden IFCS-Vertrag mehr gibt. Weitere Camp-Unterkünfte in Österreich sind auch noch in der engeren Auswahl.