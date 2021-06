Hacker-Krimi bei EA: „FIFA 21“-Quellcode abgesaugt

Wie „WinFuture“ berichtet, griffen die Hacker auch die 3D-Engine ab, die in der „Battlefield“-Reihe Verwendung findet. Insgesamt sollen mehr als 700 Gigabyte an sensiblen Firmendaten erbeutet worden sein. EA hat die Cyberattacke bestätigt, nachdem zuvor in Online-Foren Interna aus dem EA-Netzwerk aufgetaucht waren.