Erste Ideen zur Entlastung der Spitalsmitarbeiter

„1450-Fast-Lane“

Ideen für kurz-, mittel- und langfristige Entlastungen gibt es in einem ersten Arbeitspapier sehr viele. So etwa soll die Gesundheitsberatung (über die Nummer 1450) zu einer „1450-Fast-Lane“ weiterentwickelt werden. Dabei erhält das Krankenhaus bereits telefonisch erfasste Daten und vergibt einen Termin-Slot zur effizienten Behandlung des Patienten. Ein ähnliches Ziel hat eine stärkere Vernetzung von Notarztdiensten und HÄND (hausärztlicher Notdienst). Bei der Rehabilitation von Patientinnen und Patienten soll es mehr ambulante Angebote geben, was Krankenhäuser wirksam entlasten kann – etwas auch beim Thema „Long Covid“, also bei Spätfolgen einer Covid-Erkrankung.