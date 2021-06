Stadt muss Kosten für Poller selbst tragen

Wien hat selbst bezahlt

Die Installation der Sicherheitspoller in der Innsbrucker Innenstadt müsse jetzt ohne Wenn und Aber umgesetzt werden. „Die Terroranschläge beim Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz und auf der Strandpromenade in Nizza 2016 zeigen, dass heutzutage solche Maßnahmen unbedingt notwendig sind. Nicht zu vergessen ist auch das innerösterreichische Attentat 2015 in der Landeshauptstadt Graz. Dort wurden durch eine Amokfahrt drei Personen getötet und 36 Personen zum Teil erheblich verletzt“, erinnert Anzengruber. Die Stadt Wien habe schon 2020 einen modernen Rammschutz gegen Lkw in der Innenstadt installiert und dafür Kosten von insgesamt 630.000 Euro selbst übernommen.