Innviertlerin lässt Brotreste zu Müsli veredeln

Angelehnt an die von Greta Thunberg initiierte Klima-Bewegung „Fridays For Future“ greifen Sarah Lechner und Michael Berger bei ihrer Müsli-Marke auf den Slogan „Müsli For Future“ zurück. „Wir wollen die Lebensmittelverschwendung reduzieren“, sagt Lechner, die aus Obernberg am Inn ist und die für das Studium nach Wien übersiedelte.