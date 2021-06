YouTuber Logan traf auf Box-Legende Mayweather

Die Schramme neben dem linken Auge dürfte er gerne in Kauf nehmen: YouTuber Logan Paul kann sich nach dem Showkampf gegen Box-Legende Floyd Mayweather nicht nur über Millionen-Einnahmen freuen, sondern auch ordentlich mit seiner Leistung angeben. Schließlich wurschtelte sich der 26-jährige Selbstvermarktungskünstler am Sonntag im Hard Rock Stadium von Miami gegen den ehemaligen Weltmeister in fünf verschiedenen Gewichtsklassen bis zum letzten Gong der achten Runde.