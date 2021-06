Linzer lag 16 Stunden lang hilflos in Badewanne

„Konnte nicht mehr auf“

Seinen Angaben zufolge war er rücklings in die Badewanne gestürzt und konnte aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen. Rund 16 Stunden verbrachte er in diesem Zustand, ehe ihn die Einsatzkräfte retteten. Er wurde zur Untersuchung in ein Linzer Krankenhaus gebracht.