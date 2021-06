Diese Trümpfen der Harder brachten den Sieg

Die Harder Handballer führen in der Finalserie 1:0 und haben am Montag in Wien den ersten Matchball. Dabei lagen die im Angriff lange enttäuschenden Hausherren bereits mit vier Toren zurück. Margareten bot den moderneren Handball. Erst der eingewechselte Marko Krsmancic bekam nach 40 Minuten die Partie in den Griff. Mit ungeheurem Siegeswillen drehten die Roten Teufel die dramatische Partie, gewannen 28:27 (13:15). Hard hatte diese Asse im Ärmel: