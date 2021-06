Mountainbiker Scherrer und Feurstein räumten ab

Ganz starker Auftakt aus Vorarlberger Sicht bei den Sport Austria Finals in Graz. Im olympischen Cross Country Bewerb der Mountainbiker konnten sich mit dem Übersaxener Julius Scherrer und dem Dornbirner Kilian Feurstein am Donnerstag gleich zwei Ländle-Biker ganz an der Spitze des Juniorenfeldes klassieren.