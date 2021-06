Wucher eindämmen: Kampf den invasiven Arten

Kurse gut besucht

Der Crash-Kurs am Mittwoch in Roppen war bereits der dritte und war „gut besucht“, wie Modellregionsmanagerin Gisela Egger bestätigte. Geschulte Gemeindearbeiter, Waldaufseher und Kollegen aus verwandten Berufsgruppen sollen den illegalen Migranten den Garaus machen. Damit die Mühe nachhaltig ist, wurde auch die Entsorgung in professionelle Hände gelegt: Die Biogasanlage in Roppen, eine der modernsten in Österreich, kümmert sich in einem Spezialverfahren darum.