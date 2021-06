Arbeitslosenzahl im Burgenland weiter rückläufig

Keine Entspannung für Langzeitarbeitslose

Insbesondere in den südlichen Bezirken entspannt sich die Lage zusehends. Alleine im Bezirk Jennersdorf sank im Mai die Arbeitslosenquote um 43 Prozent. Weiter angespannt bleibt die Situation für Langzeitarbeitslose. Aufgrund der Corona-Krise steigt die Zahl der gemeldeten Jobsuchenden - derzeit ein Plus von 74 Prozent - weiterhin dramatisch an.