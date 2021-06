Nur noch Kamera: Tesla schmeißt Radarsensoren raus

Autonome Fahrassistenten in modernen Autos nutzen in der Regel alles, was sie an Sensoren bekommen können, damit sie sicher die Spur halten und im richtigen Moment bremsen, könnte man sagen. Sprich: Die Hersteller setzen nicht nur (Stereo-)Kameras ein, sondern auch Hightech-Sensoren wie Radar oder sogar Lidar, das ein dreidimensionales Laserbild erzeugt.