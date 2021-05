Feuerwehrmann tötet seine Frau mit Kettensäge

„Stehen noch am Anfang der Ermittlungen“

„Wir stehen noch ganz am Anfang der Ermittlungen“, hieß es seitens der Polizei gegenüber der „Märkischen Allgemeine Zeitung“. Bei dem Mann soll es sich um einen ehemaligen Kommandanten der Ortsfeuerwehr handeln. Das Paar lebte offenbar in Trennung. Die beiden leblosen Körper seien am Montagvormittag entdeckt worden, der Fundort wurde großräumig abgesperrt. Die Beamten seien in enger Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft.